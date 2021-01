Calciomercato Milan – Non sarà Viña il rinforzo per la difesa: le ultime (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il terzino uruguaiano piace, ma non arriverà nel corso di questa sessione Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 27 gennaio 2021) Il terzino uruguaiano piace, ma non arriverà nel corso di questa sessione Pianeta

Mateo Musacchio passa dal Milan alla Lazio a titolo definitivo. In ottica asta, Musacchio non rappresenta una certezza per via dei diversi problemi fisici avuti negli ultimi tempi, dovrà anche adattar ...

È destinata ad arenarsi la trattativa tra il Milan e il Palmeiras per il terzino sinistro uruguaiano, Matías Viña. Nonostante l’interesse dei rossoneri, già palesato nella scorsa sessione invernale, i ...

