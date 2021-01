Varese, ecco le date dei recuperi con Brindisi, Brescia e Fortitudo Bologna (Di martedì 26 gennaio 2021) La Lega Basket Serie A ha disposto il recupero delle seguenti gare del campionato di basket Serie A1 2020/2021: – 15° giornata, giovedì 4/02/2021, Openjobmetis Varese-Happy Casa Brindisi (ore 17.30 Eurosport Player) – 1° giornata di ritorno, mercoledì 10/02/2021, Germani Brescia-Openjobmetis Varese (ore 20, Eurosport Player); – 2° giornata di ritorno, domenica 14/02/2021, Openjobmetis Varese-Fortitudo Lavoropiù Bologna (ore 16, Eurosport Player). SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 26 gennaio 2021) La Lega Basket Serie A ha disposto il recupero delle seguenti gare del campionato di basket Serie A1 2020/2021: – 15° giornata, giovedì 4/02/2021, Openjobmetis-Happy Casa(ore 17.30 Eurosport Player) – 1° giornata di ritorno, mercoledì 10/02/2021, Germani-Openjobmetis(ore 20, Eurosport Player); – 2° giornata di ritorno, domenica 14/02/2021, OpenjobmetisLavoropiù(ore 16, Eurosport Player). SportFace.

