Vanessa Incontrada modella curvy per Dolce&Gabbana: le foto ispirate ai quadri del pittore Rubens (Di martedì 26 gennaio 2021) Vanessa Incontrada per Dolce&Gabbana. Vanessa Incontrada è la nuova testimonial curvy del marchio di moda Dolce&Gabbana, in una campagna pubblicitaria ispirata ai quadri del pittore Rubens. La bellissima attrice Vanessa Incontrada appare come immersa nei dipinti di Pieter Paul Rubens per la campagna pubblicitaria di D&G. Una fantastica modella curvy come Vanessa per il brand che ha deciso di allargare la gamma delle sue taglie, che arrivano fino alla 54 per venire incontro alle diverse esigenza del pubblico femminile.

