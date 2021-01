Roma, Dzeko confermato il problema alla coscia: lavoro individuale per Pellegrini e Mkhitaryan (Di martedì 26 gennaio 2021) Proseguono le sedute d’allenamento a Trigoria per la Roma in vista del match contro il Verona: Dzeko lavora a parte A Trigoria la Roma prosegue la preparazione per la partita di domenica contro l’Hellas Verona. Edin Dzeko si è allenato ancora una volta a parte: il bosniaco è stato sottoposto ad un’ecografia, la quale ha confermato sia il problema alla coscia sinistra che al flessore destro. Per Lorenzo Pellegrini allenamento personalizzato in seguito alle fatiche della doppia sfida contro lo Spezia. lavoro individuale anche per Calafiori, Pedro e Mkhitaryan, con lo spagnolo e l’armeno ancora alle prese con dei problemi muscolari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 26 gennaio 2021) Proseguono le sedute d’allenamento a Trigoria per lain vista del match contro il Verona:lavora a parte A Trigoria laprosegue la preparazione per la partita di domenica contro l’Hellas Verona. Edinsi è allenato ancora una volta a parte: il bosniaco è stato sottoposto ad un’ecografia, la quale hasia ilsinistra che al flessore destro. Per Lorenzoallenamento personalizzato in seguito alle fatiche della doppia sfida contro lo Spezia.anche per Calafiori, Pedro e, con lo spagnolo e l’armeno ancora alle prese con dei problemi muscolari. Leggi su Calcionews24.com

