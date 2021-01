Giornata della Memoria, Liliana Segre invia una lettera al consiglio delle Marche (Di martedì 26 gennaio 2021) ANCONA – Prima parte della seduta del consiglio regionale delle Marche dedicata al ‘Giorno della Memoria’. In Aula il presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, dopo aver ricordato con un minuto di silenzio Emanuele Macaluso scomparso la settimana scorsa, ha letto un messaggio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre che ha ricordato l’importanza dell’iniziativa. “Ogni anno ci ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte dei soldati sovietici il 27 gennaio 1945- scrive Segre-. Eppure non va mai dimenticato che quell’evento non significò affatto la fine dell’atrocità. Il giorno prima della liberazione infatti era iniziata una terribile ‘marcia della morte‘ che vide i nazisti spingere migliaia di sopravvissuti stremati, al gelo e alla fame, sempre più verso Ovest. Quest’ultimo orrore si concluse solo i primi di maggio del 1945. Eravamo migliaia all’inizio ma solo un pugno di noi, poche decine, riuscì a sopravvivere. Per questo è così importante la conoscenza storica e la conservazione della memoria”. Leggi su dire (Di martedì 26 gennaio 2021) ANCONA – Prima parte della seduta del consiglio regionale delle Marche dedicata al ‘Giorno della Memoria’. In Aula il presidente dell’Assemblea legislativa, Dino Latini, dopo aver ricordato con un minuto di silenzio Emanuele Macaluso scomparso la settimana scorsa, ha letto un messaggio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre che ha ricordato l’importanza dell’iniziativa. “Ogni anno ci ricorda la liberazione del campo di sterminio di Auschwitz da parte dei soldati sovietici il 27 gennaio 1945- scrive Segre-. Eppure non va mai dimenticato che quell’evento non significò affatto la fine dell’atrocità. Il giorno prima della liberazione infatti era iniziata una terribile ‘marcia della morte‘ che vide i nazisti spingere migliaia di sopravvissuti stremati, al gelo e alla fame, sempre più verso Ovest. Quest’ultimo orrore si concluse solo i primi di maggio del 1945. Eravamo migliaia all’inizio ma solo un pugno di noi, poche decine, riuscì a sopravvivere. Per questo è così importante la conoscenza storica e la conservazione della memoria”.

