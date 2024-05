Il tifoso arrestato in Brasile per un errore nel riconoscimento facciale

(Di giovedì 9 maggio 2024) Una storia che si aggiunge a tante altre che si fondano su un tema che non può non essere preso in considerazione: la fallibilità dei sistemi basati sulle cosiddette “telecamere intelligenti”. Nel corso degli ultimi anni, abbiamo raccontato dei molti errori provocati dalin tutto il mondo. A volte per dei pregiudizi razziali di questi strumenti, altre volte a causa della non affidabilità dei sistemi stessi. E la storia che arriva da uno stadio brasiliano è la conferma di come questa voglia irrefrenabile di molti governi (e amministrazioni locali) di procedere a una video-sorveglianza di massa sia frutto di un’analisi solamente parziale delle potenzialità e delle criticità di questi strumenti. LEGGI ANCHE > La trovata del Comune di Roma: telecamere conin metro Il caso ...

Le autorità francesi nella serata di ieri hanno permesso al diciottenne di rientrare in Italia: il suo profilo non corrisponde a quello del tifoso immortalato mentre compiva gesti razzisti .Continua a leggere

Adesso è a casa. È provato per quello che gli è successo. Una brutta parentesi che lo ha distrutto moralmente. Per questo ha deciso di mantenere un basso profilo. Lui è il 18enne di Cenate Sotto, Tifoso nerazzurro che faceva parte di un gruppo ...

