Mamma Giustizia sa quello che fa | evento con tifosi vip

(Di giovedì 9 maggio 2024)con ‘vip’ di Inter e Roma: sì, perché “SaChe Fa”… Countdown scattato per l’di sabato 11 maggio in compagnia di Fabrizio Corona e Nicolò De Devitiis (programma tv “Le Iene” su Italia 1). Tra due giorni, a partire dalle ore 17 circa presso la bella location del Grand Hotel Azzurra di Lido Adriano (frazione Comune di Ravenna), si terrà un interessante appuntamento con i due noti personaggi. Nel corso dell’De Devitiis (tifoso della Roma) e Corona (tifoso Inter) presenteranno il libro delle Signore Apostoli Monti “sache fa”. Un’avventura letteraria tutta da vivere, riguardanteche viene definito – all’interno del volume – ...

«Viviamo in un mondo di ingiustizie dove bisogna sperare di trovare la persona giusta nel momento giusto per poter continuare a vivere, come se fossimo dei numeri del lotto da estrarre a sorte. La tua prematura scomparsa è un’ingiustizia. Si ...

Cybersicurezza, agli ispettori di via Arenula il controllo sugli accessi alle banche dati. Insorgono le opposizioni - Cybersicurezza, agli ispettori di via Arenula il controllo sugli accessi alle banche dati. Insorgono le opposizioni - Ormai, sulla giustizia, propone più norme della maggioranza ... ma anche un onere in più, e cioè quello di verificare se ci siano stati accessi abusivi della procura sotto esame, anche per una ...

“Non potrà sanare quello che è successo”, babysitter accusato di violenza sessuale - “Non potrà sanare quello che è successo”, babysitter accusato di violenza sessuale - L’imputato sostiene di non aver voluto sottrarsi alla giustizia, una dichiarazione messa in dubbio dal contesto della sua latitanza. Gli abusi sono venuti a galla dopo che una delle bambine ha smesso ...

La criminalità si è fatta istituzionale, una cloaca sempre più puzzolente: Gelli ne sarebbe felice - La criminalità si è fatta istituzionale, una cloaca sempre più puzzolente: Gelli ne sarebbe felice - "L’arresto del presidente della Liguria riporta all’attenzione l’urgenza della bonifica del sistema politico". Di Luigi de Magistris ...