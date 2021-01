Crisi di governo: Maie, nasce gruppo responsabili ma numeri fermi a 157 (Di martedì 26 gennaio 2021) Al Senato si forma il gruppo dei «volenterosi» evocato dal premier Conte, ma è come i carri armati di Mussolini: spostati da una parte all'altra ma senza modificare i numeri.... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 26 gennaio 2021) Al Senato si forma ildei «volenterosi» evocato dal premier Conte, ma è come i carri armati di Mussolini: spostati da una parte all'altra ma senza modificare i....

luigidimaio : Il Paese sta attraversando uno dei momenti peggiori di sempre a causa della pandemia e si ritrova in una crisi di g… - VittorioSgarbi : Da quando il Governo è in crisi, la pandemia migliora. - StefanoFeltri : Qualche demente su Twitter pensa che noi ci indigniamo perché Renzi gudagna milioni. Buon per lui, ma è una notizia… - gnaojones : @SOLCALIENTE2 @riccardoboiani @sergioalesi @tomasomontanari @StefanoFeltri Senti, fattelo spiegare da Gentiloni, co… - 1solocapitano : Ma il signore del @Quirinale che di noi tutti dispone sarà sicuramente senza ombra di dubbio il garante di uno svil… -