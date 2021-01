Chi di social ferisce… In un tweet su Biden la cronista posta: “Ho i brividi”. Il NYT la licenzia (Di martedì 26 gennaio 2021) Chi di social ferisce… In un tweet su Joe Biden una giornalista particolarmente entusiasta “cinguetta”: «Ho i brividi». Il New York Times la licenzia. Dunque: alla vista dell’aereo di Joe Biden che atterrava alla Joint Base Andrews, poco prima di insediarsi alla Casa Bianca, Lauren Wolfe, cronista nel New York Times, dà sfogo a tutto il suo ardore per l’elezione del nuovo presidente Usa. Al furore dem che nemmeno la fatidica elezione riesce a placare. Quel commento, però, l’ha pagato caro: con il posto di lavoro. Quelle poche battute “cinguettate” sul social creato da Jack Dorsey ormai 15 anni fa. E proprio nei giorni in cui i colossi del web erano in piena campagna oscurantista, ricorrendo alle forbici censorie. Intimando chiusure e ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 26 gennaio 2021) Chi diIn unsu Joeuna giornalista particolarmente entusiasta “cinguetta”: «Ho i». Il New York Times la. Dunque: alla vista dell’aereo di Joeche atterrava alla Joint Base Andrews, poco prima di insediarsi alla Casa Bianca, Lauren Wolfe,nel New York Times, dà sfogo a tutto il suo ardore per l’elezione del nuovo presidente Usa. Al furore dem che nemmeno la fatidica elezione riesce a placare. Quel commento, però, l’ha pagato caro: con il posto di lavoro. Quelle poche battute “cinguettate” sulcreato da Jack Dorsey ormai 15 anni fa. E proprio nei giorni in cui i colossi del web erano in piena campagna oscurantista, ricorrendo alle forbici censorie. Intimando chiusure e ...

