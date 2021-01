Riprende in FVG la somministrazione del vaccino e il piano dei richiami (Di lunedì 25 gennaio 2021) “A partire dai primi giorni della settimana Riprenderà la somministrazione della prima dose di vaccino a coloro i quali avevano prenotato l’inoculazione ma non avevano potuto riceverla a seguito delle mancate consegne. Inoltre proseguirà il piano dei richiami e, sempre da lunedì 25 gennaio, si riapriranno le agende degli appuntamenti per ricevere la prima dose a partire da metà febbraio”. Ad annunciarlo è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi al termine del vertice tenutosi con la task force che sta seguendo il piano vaccinale in Friuli Venezia Giulia. “Dati alla mano – spiega Riccardi – le prime dosi già somministrate ammontano a 33.487 unità mentre la seconda inoculazione è stata invece effettuata a 2.633 persone; ciò significa che, per completare il ... Leggi su udine20 (Di lunedì 25 gennaio 2021) “A partire dai primi giorni della settimanarà ladella prima dose dia coloro i quali avevano prenotato l’inoculazione ma non avevano potuto riceverla a seguito delle mancate consegne. Inoltre proseguirà ildeie, sempre da lunedì 25 gennaio, si riapriranno le agende degli appuntamenti per ricevere la prima dose a partire da metà febbraio”. Ad annunciarlo è il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi al termine del vertice tenutosi con la task force che sta seguendo ilvaccinale in Friuli Venezia Giulia. “Dati alla mano – spiega Riccardi – le prime dosi già somministrate ammontano a 33.487 unità mentre la seconda inoculazione è stata invece effettuata a 2.633 persone; ciò significa che, per completare il ...

AsugiFVG : RT @Riccardi_FVG: #Salute #Fvg: ???#VACCINO ANTI #COVID19 : DA DOMANI RIPRENDE SOMMINISTRAZIONE 1° e 2° DOSE??? A coloro i quali avevano p… - Iv_One_Fonseca : RT @regioneFVGit: #Vaccino: in #RegioneFVG domani riprende somministrazione 1° e 2° dose. @Riccardi_FVG: 'Confermate le consegne che permet… - SuzanneKerbav : RT @TRIESTE_news: Vaccinazioni: da oggi riprende somministrazione prima e seconda dose in FVG - - Ansa_Fvg : Vaccino: Riccardi, riprende somministrazione 1/a e 2/a dose. Sarà inoculato a chi aveva prenotato ma non l'aveva ri… - RdtRadioStation : RDT NEWS - Notizie Locali FVG Vaccino: Riccardi, riprende somministrazione 1/a e 2/a dose Sarà inoculato a chi av… -

Ultime Notizie dalla rete : Riprende FVG Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Riprende in FVG la somministrazione del vaccino e il piano dei richiami

“A partire dai primi giorni della settimana riprenderà la somministrazione della prima dose di vaccino a coloro i quali avevano prenotato ...

Vaccino: Riccardi, da domani riprende somministrazione 1^ e 2^ dose

Trieste, 19 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.950 tamponi molecolari sono stati rilevati 265 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,81%. Sono inoltre 3.459 i test rapidi antigeni ...

“A partire dai primi giorni della settimana riprenderà la somministrazione della prima dose di vaccino a coloro i quali avevano prenotato ...Trieste, 19 gen - Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.950 tamponi molecolari sono stati rilevati 265 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,81%. Sono inoltre 3.459 i test rapidi antigeni ...