Palermo: ragazza trovata morta nel burrone, domani udienza convalida gip (Di lunedì 25 gennaio 2021) Palermo, 25 gen. (Adnkronos) - Si terrà domani mattina l'udienza di convalida del fermo a carico di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l'acciusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni. Il ragazzo si è avvalso nella notte della facoltà di non rispondere. Sempre domani, ma nel pomeriggio, sarà eseguita l'autopsia sul cadavere della giovane vittima all'istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021), 25 gen. (Adnkronos) - Si terràmattina l'didel fermo a carico di Pietro Morreale, il ragazzo di 19 anni arrestato con l'acciusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere per la morte della fidanzata Roberta Siragusa di 17 anni. Il ragazzo si è avvalso nella notte della facoltà di non rispondere. Sempre, ma nel pomeriggio, sarà eseguita l'autopsia sul cadavere della giovane vittima all'istituto di medicina legale del Policlinico di

