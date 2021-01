Lorenza Fruci, la Raggi mette alla Cultura la compagna di liceo esperta di burlesque (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’assessorato alla Cultura, a Roma, non è un incarico da nulla. Non solo perché parliamo della Capitale ma anche perché parliamo di una città che è un museo a cielo aperto. Una città dove la Cultura va rivitalizzata e che non può permettersi solo di relegare la faccenda all’organizzazione dell’estate romana. Da Nicolini a Borgna: l’assessorato è stato una fucina di idee Assessori alla Cultura sono stati il geniale Renato Nicolini, il compianto Gianni Borgna, con la sua unica capacità di integrare Cultura alta e Cultura pop, operazione proseguita da Silvio Di Francia. E poi l’amico di Alemanno, Umberto Croppi, che seppe dimostrare quanto fosse viva e vegeta la Cultura a destra. Con Virginia Raggi abbiamo avuto ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 25 gennaio 2021) L’assessorato, a Roma, non è un incarico da nulla. Non solo perché parliamo della Capitale ma anche perché parliamo di una città che è un museo a cielo aperto. Una città dove lava rivitalizzata e che non può perrsi solo di relegare la faccenda all’organizzazione dell’estate romana. Da Nicolini a Borgna: l’assessorato è stato una fucina di idee Assessorisono stati il geniale Renato Nicolini, il compianto Gianni Borgna, con la sua unica capacità di integrarealta epop, operazione proseguita da Silvio Di Francia. E poi l’amico di Alemanno, Umberto Croppi, che seppe dimostrare quanto fosse viva e vegeta laa destra. Con Virginiaabbiamo avuto ...

fabiospes1 : Lorenza Fruci nuovo assessore alla cultura di #RomaCapitale compagna di classe di ?@virginiaraggi? esperta di burle… - semanthide3 : @d_granuzzo Non so chi ti abbia rassicurato, ma quella in foto non è Lorenza Fruci. E stai twittando una schifezza, sappilo. - MartinGConde : ROMA ARCHEOLOGICA & RESTAURO ARCHITETTURA 2021. Lorenza 'Betty Page' Fruci - La Raggi nomina assessore alla Cultura… - MartinGConde : @isabellaisola3 @riggio_carla ROMA ARCHEOLOGICA & RESTAURO ARCHITETTURA 2021. Lorenza 'Betty Page' Fruci - Il nuov… - MartinGConde : @virginiaraggi ROMA RESTAURO ARCHITETTURA 2021. Lorenza 'Betty Page' Fruci - Il nuovo assessore alla Cultura di Ro… -