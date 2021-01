Carlos Tevez | “Su mio padre tante fake news | rispettate la mia famiglia”

Leggi su sportface

(Di lunedì 25 gennaio 2021) “Ciao a tutti, voglio comunicarvi che le notizie che stanno circolando sulla salute di miosono false“. Comincia così il tweet pubblicato dall’ex Juventussul suo profilo Twitter. L’Apache, ora calciatore del Boca Juniors, ha voluto smentire le indiscrezioni arrivate dall’Argentina secondo cui ilSegundo sarebbe deceduto. Il papà disi trova attualmente in condizioni molto gravi e potrebbe venire a mancare da un momento all’altro. Proprio per questo lo stesso argentino ha chiesto pubblicamente alla stampa di non divulgare notizie, peraltro false, sulle condizioni di Segundo. “Per favore,la mia, qualsiasiche riguarda questa situazione non è per nulla piacevole. Grazie mille” ...