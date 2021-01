Brown da record, Boston massacra i Cavs. Lillard show, Portland si salva con New York (Di lunedì 25 gennaio 2021) Boston passeggia contro Cleveland, trascinata da un Jaylen Brown da record (33 punti in 19 minuti), mentre San Antonio dà il bentornato a Washington, in campo dopo due settimane d'assenza forzata a ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 25 gennaio 2021)passeggia contro Cleveland, trascinata da un Jaylenda(33 punti in 19 minuti), mentre San Antonio dà il bentornato a Washington, in campo dopo due settimane d'assenza forzata a ...

SkySportNBA : NBA, Jaylen Brown da record: 33 punti in soli 19 minuti di gioco. VIDEO - BasketItalyit : #NBA , i risultati del 24 gennaio: i @celtics stracciano i Cavaliers con @FCHWPO da record, super @Dame_Lillard e… - sportli26181512 : NBA, Jaylen Brown da record: 33 punti in soli 19 minuti di gioco. VIDEO: Il n°7 dei Celtics è stato il protagonista… - BasketUniverso : Jaylen Brown dominante contro Cleveland: gli bastano 19’ per entrare nel libro dei record -

Ultime Notizie dalla rete : Brown record Record Brown, Boston massacra i Cavs. Lillard show, Portland si salva con New York La Gazzetta dello Sport Risultati NBA: Celtics a valanga sui Cavs con un Jaylen Brown da sogno. Ok Bucks e Clippers, Hayward batte Orlando con 39 punti

Nelle sette gare della notte NBA, è proprio il numero sette dei Celtics a guadagnarsi la copertina del recap mattutino grazie ai suoi 33 punti realizzati in soli 19 minuti. Tutto secondo i piani per L ...

NBA, Jaylen Brown da record: 33 punti in soli 19 minuti di gioco. VIDEO

Il n°7 dei Celtics è stato il protagonista della comoda vittoria di Boston su Cleveland: merito dei suoi 33 punti con 13/20 al tiro in soli 19 minuti complessivo di gioco. Mai nessun giocatore nella s ...

Nelle sette gare della notte NBA, è proprio il numero sette dei Celtics a guadagnarsi la copertina del recap mattutino grazie ai suoi 33 punti realizzati in soli 19 minuti. Tutto secondo i piani per L ...Il n°7 dei Celtics è stato il protagonista della comoda vittoria di Boston su Cleveland: merito dei suoi 33 punti con 13/20 al tiro in soli 19 minuti complessivo di gioco. Mai nessun giocatore nella s ...