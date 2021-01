Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 24 gennaio 2021

(Di lunedì 25 gennaio 2021)TV: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la fiction Mina Settembre ha totalizzato 6443 spettatori (share 23.85%) nel primo episodio e 6073 (26.08%) nel secondo; su Canale5 la puntata di Live – Non è la d’Urso ha avuto 2055 spettatori (11.90%), con anteprima a 2412 (8.76%). Su Italia1 il film Doctor Strange ha ottenuto 1598 spettatori (6.29%); su Rai2 gli episodi di 911 hanno totalizzato 1147 spettatori (4.14%) il primo e 1149 (4.30%) il secondo; su Rai3 la puntata Che tempo che fa ha intrattenuto 2587 spettatori (9.55%) nel programma vero e proprio e 1494 (8.23%) nel Tavolo finale; su ...

