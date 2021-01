"A Maresca gli sta sulle balle l'Inter". Arbitri in malafede e rigori per il Milan: Bonolis a valanga (Di lunedì 25 gennaio 2021) "Maresca, sempre tu!". Antonio Conte si è lamentato a Udine e Paolo Bonolis un po' lo capisce. Il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin, noto ultrà dell'Inter, Intervistato dal fcInter1908.it, dice la sua sulla questione Arbitri: "Sono essere umani, se hanno dei conflitti Interiori con determinate società, non credo che si stia parlando di una impossibilità o astrazione. Magari a Maresca l'Inter gli sta un po' sulle bal***e. Evidentemente Arslan e Samir (due giocatori dell'Udinese, ndr) potevano essere sanzionati prima e magari avrebbero giocato in 10. Il recupero è stato abbastanza insignificante rispetto alla evidente volontà dell'Udinese di perdere tempo. Credo che sia anche nella disponibilità delle società ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 25 gennaio 2021) ", sempre tu!". Antonio Conte si è lamentato a Udine e Paoloun po' lo capisce. Il conduttore di Avanti un altro e Ciao Darwin, noto ultrà dell'vistato dal fc1908.it, dice la sua sulla questione: "Sono essere umani, se hanno dei conflittiiori con determinate società, non credo che si stia parlando di una impossibilità o astrazione. Magari al'gli sta un po'bal***e. Evidentemente Arslan e Samir (due giocatori dell'Udinese, ndr) potevano essere sanzionati prima e magari avrebbero giocato in 10. Il recupero è stato abbastanza insignificante rispetto alla evidente volontà dell'Udinese di perdere tempo. Credo che sia anche nella disponibilità delle società ...

