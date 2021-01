Ricciardi è il nuovo Commissario di Rai 1

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 24 gennaio 2021) Il- Lino Guanciale Presente in ben sedici opere di Maurizio De Giovanni, tra romanzi e racconti, Ilha fatto la sua prima apparizione in libreria nel 2006 e domani farà, invece, quella in tv. Partirà alle 21.25 su Rai 1 la serie in sei puntate Rai Fiction-Clemart srl che lo vede protagonista, diretta da Alessandro D’Alatri e sceneggiata da De Giovanni insieme a Salvatore Basile, Viola Rispoli (autrice di Doc – Nelle Tue Mani) e Doriana Leondeff. La serie, girata tra Taranto e Napoli, è ambientata nell’epoca fascista ed è un mix di poliziesco, mystery e melò, che racconterà le indagini dele la sua scarna vita privata partendo da un segreto che lui custodisce fin da quand’era bambino e che chiama il Fatto: vede gli spettri delle vittime di ...