Ragazza morta in burrone a Palermo | legale fidanzato | non ha confessato

"Il mio assistito non ha confessato, né ai carabinieri né al pm. Non c'è al momento alcun provvedimento nei suoi confronti, perché io avrei dovuto saperlo". Lo ha detto l'avvocato Giuseppe Di Cesare, ...Il corpo senza vita di una ragazza di 17 anni è stato trovato in un burrone nella zona di Monte San Calogero a Caccamo (Palermo). Pietro Morreale, il fidanzato 19enne, ha accompagnato i carabinieri ne ...