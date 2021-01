Nicolò, figlio di Walter Zenga: “Papà mi ha chiesto di cambiare cognome” (Di lunedì 25 gennaio 2021) Il figlio di Walter Zenga, Nicolò, a Live Non è la d’Urso ha rivelato che suo padre, dato lo scarso rapporto che li lega, gli ha chiesto di cambiare il cognome. Nicolò Zenga ha scelto di tornare, seppur in collegamento, a Live Non è la d’Urso per raccontare al pubblico del piccolo schermo il suo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 25 gennaio 2021) Ildi, a Live Non è la d’Urso ha rivelato che suo padre, dato lo scarso rapporto che li lega, gli hadiilha scelto di tornare, seppur in collegamento, a Live Non è la d’Urso per raccontare al pubblico del piccolo schermo il suo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

ThisManIsNo1 : @Lucia53738418 No, perchè il primo figlio aveva 1 anno quando se ne andò, mentre con Andrea e Nicolò è stato fino ai loro 3 e 6 anni. - ThisManIsNo1 : Quindi, piuttosto che cercare di comprendere le necessità dei figli, ancora oggi che sono adulti, Walterone sceglie… - ThisManIsNo1 : Se Jacopo ha vissuto il padre in maniera diversa da come lo hanno vissuto #Andrea e Nicolò, questo non fa di lui il… - xCandyKillerx : Cercare di far passare per bugiardo un figlio che racconta del padre assente solo perché chi lo ha come amico dice… - RPrelito : La mamma di Jacopo sarà contenta anche suo figlio ora è in TV visto che rosicava che c' erano Andrea e Nicolò e lui no #noneladurso -