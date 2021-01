La carta di credito cade a terra, la studentessa si china, il piede scivola sull’acceleratore. Una fine atroce (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una donna di 23 anni è deceduta in seguito ad un tremendo incidente con l’auto, mentre la giovane cercava di pagare il parcheggio a tempo. Un incidente incredibile quanto tragico quello che è costato la vita a Victoria Strauss, la giovane deceduta mentre cercava di pagare il parcheggio per la sua vettura con la carta L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 25 gennaio 2021) Una donna di 23 anni è deceduta in seguito ad un tremendo incidente con l’auto, mentre la giovane cercava di pagare il parcheggio a tempo. Un incidente incredibile quanto tragico quello che è costato la vita a Victoria Strauss, la giovane deceduta mentre cercava di pagare il parcheggio per la sua vettura con laL'articolo proviene da Leggilo.org.

