Reggiana-Vicenza: formazioni e in tv

Sabato 23 gennaio 2021 alle ore 14, allo stadio Città Tricolore di Reggio Emilia, andrà in scena lo scontro salvezza Reggiana-Vicenza. Come arrivano le due squadre? I padroni di casa vengono da quattro sconfitte negative e devono necessariamente tornare alla vittoria per abbandonare il penultimo posto in classifica. Sta meglio, invece, il Vicenza, dodicesimo in classifica, e reduce da due risultati utili consecutivi, vittoria a Brescia e pareggio casalingo contro il Frosinone. 

Reggiana-Vicenza: le probabili formazioni

Mister Alvini si affida al 3-5-2 con Cerefolini tra i pali, difesa a tre composta da Ayeti, Rozzio e Gyamfi. A centrocampo, Varone sarà assistito dalle mezz'ali Radrezza e Lunetta, mentre Del Pinto e Lunetta andranno sulle corsie esterne. In avanti, Ardemagni

