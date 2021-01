Sara Hafdaoui de La pupa e il secchione, pubblico scatenato dopo la scoperta su Instagram (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nuova edizione de “La pupa e il secchione e viceversa” è iniziata. Condotta da Andrea Pucci e con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani, è partita il 21 gennaio e ha subito trovato un buon riscontro, negli ascolti così come sui social. Anche se la sfida del giovedì sera l’ha vinta ancora una volta Elena Sofia Ricci con “Che Dio ci aiuti”, il programma di Italia 1 è stato seguito da 1.790.000 di telespettatori con il 9.7% di share. Sui social, dicevamo, “La pupa e il secchione e viceversa” è stato commentatissimo e l’attenzione di molti utenti si è concentrata su una secchiona in particolare: Sara Hafdaoui, che fa coppia con il pupo Matteo. Sara è nata a Roma e al momento è impegnata con la specializzazione in Genetica Medica a Milano ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 22 gennaio 2021) La nuova edizione de “Lae ile viceversa” è iniziata. Condotta da Andrea Pucci e con la partecipazione straordinaria di Francesca Cipriani, è partita il 21 gennaio e ha subito trovato un buon riscontro, negli ascolti così come sui social. Anche se la sfida del giovedì sera l’ha vinta ancora una volta Elena Sofia Ricci con “Che Dio ci aiuti”, il programma di Italia 1 è stato seguito da 1.790.000 di telespettatori con il 9.7% di share. Sui social, dicevamo, “Lae ile viceversa” è stato commentatissimo e l’attenzione di molti utenti si è concentrata su una secchiona in particolare:, che fa coppia con il pupo Matteo.è nata a Roma e al momento è impegnata con la specializzazione in Genetica Medica a Milano ...

