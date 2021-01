Lutto a Capaccio: è morto lo storico sindaco Pasquale Marino (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCapaccio Paestum (Sa) – Grave Lutto nel mondo della politica. Nelle notte si è spento all’età di 80 anni, Pasquale Marino, storico sindaco a Capaccio-Paestum negli anni 1978-1979, 1995-1999, 1999-2004 e 2007- 2011. Nel 1985 fu eletto consigliere Provinciale nel Psi. Due consiliature piene a Palazzo sant’Agostino, da leader. E stato assessore prima all’Agricoltura, poi al turismo e vice presidente della Provincia. Se ne va, quindi, un pezzo importante della storia politica ed amministrativa del Comune di Capaccio, uno del popolo. Cresciuto tra la gente. Pasquale Marino era tra le massime e più alte espressioni socialiste del territorio. Marino se n’è andato serenamente, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPaestum (Sa) – Gravenel mondo della politica. Nelle notte si è spento all’età di 80 anni,-Paestum negli anni 1978-1979, 1995-1999, 1999-2004 e 2007- 2011. Nel 1985 fu eletto consigliere Provinciale nel Psi. Due consiliature piene a Palazzo sant’Agostino, da leader. E stato assessore prima all’Agricoltura, poi al turismo e vice presidente della Provincia. Se ne va, quindi, un pezzo importante della storia politica ed amministrativa del Comune di, uno del popolo. Cresciuto tra la gente.era tra le massime e più alte espressioni socialiste del territorio.se n’è andato serenamente, ...

