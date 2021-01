La musica che gira intorno | ospiti Marco D' Amore | Emma e Alessandra Amoroso | stasera su Rai1

teatrolafenice : ?? Buon compleanno a @PlacidoDomingo, che da anni tempra i nostri animi con la sua voce e la sua incrollabile fede i… - FiorellaMannoia : LA MUSICA CHE GIRA INTORNO Qualche immagine del dietro le quinte della puntata di domani sera... ?? Vi piacciono l… - FiorellaMannoia : Stasera la seconda puntata. La musica continua a girare...???? LA MUSICA CHE GIRA INTORNO questa sera su @RaiUno al… - spacyflow : il momento in cui mi sono sentita più realizzata è stato oggi che sono andata a comprare il vinile dei Mott the Hoo… - Papryka5 : RT @beuatysky: La musica ci insegna la cosa più importante che esista: ascoltare. #siPuoFare Ezio Bosso #buonaserata -

Ultime Notizie dalla rete : musica che

Il 24 gennaio 2004 una pattuglia dei carabinieri trova una giovanissima coppia in difficoltà in un parcheggio in zona Somma Lombardo: i due sembrano in stato confusionale, e il ragazzo dichiara che so ...Questa sera (in streaming, dal Teatro della Regina di Cattolica) va in scena lo spettacolo “Shadows. Omaggio a Chet Baker” ...