Kokorin Fiorentina | lui conferma | «Mancano solo le visite mediche» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 21 gennaio 2021) Laha piazzato il colpo Alekasandar: ecco le parole dell’attaccante russo che svela i dettagli –Laha piazzato il colpo Aleksandar. L’attaccante russo classe 1991 andrà a rafforzare il reparto offensivo dellache è parso uno dei punti deboli in questa stagione complicata. «Sono praticamente un calciatore della. Devo soltanto fare le», queste le parole dell’attaccante dello Spartak Mosca pronto per la sua avventura in Italia con ladi Cesare Prandelli.: “I’m basically a newplayer. Just need to have medicals.” Tik tok ?pic.twitter.com/P5mNBKRy5Q — Stefano Conforti ...