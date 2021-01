Liga 2020 2021 | Arambarri stende l’Huesca e regala i tre punti al Getafe

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) Nel match valido per la diciannovesima giornata del campionato di, ilbatte di misura. A mettere la firma sul successo dei padroni di casa, il secondo consecutivo, è, che decide la sfida siglando il gol vittoria al 69?. Vittoria preziosa in ottica salvezza per il, che si conferma tra i peggiori attacchi ma anche tra le migliori difese della lega ed allunga significativamente sulla zona rossa, salendo a quota 23. Resta invece nei bassifondi della classifica, che rimedia la quarta sconfitta di fila in stagione e non riesce ad invertire il trend negativo. SportFace.