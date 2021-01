Koeman ironico | “Messi al PSG? Allora io vorrei Neymar e Mbappé”

Leggi su itasportpress

(Di mercoledì 20 gennaio 2021) La sconfitta in Supercoppa di Spagna ha lasciato confusione e nervosismo in casa Barcellona. I catalani non riescono a trovare continuità e soprattutto sembrano essere incapaci di fare un deciso salto di qualità. Inoltre la formazione blaugrana dovrà fare a meno di Lionelper due turni a causa della squalifica rimediata dopo l'espulsione nell'ultimo match. Il tecnico Ronaldanalizza questa situazione: "La società mi ha detto che non è d'accordo con le due giornate di squalifica inflitte a. Spero che la sanzione venga ridotta, altrimenti dovremo fare a meno di lui per due partite. Lui si è allenato con grande entusiasmo e non ho visto niente di strano in lui. Tutti erano tristi per la sconfitta in Supercoppa ma la strada è quella giusta e Leo è molto coinvolto".caption id="attachment 1065909" align="alignnone" ...