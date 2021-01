Juventus-Napoli, Paratici: “Abbiamo fiducia in Pirlo, è il nostro allenatore” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “Pirlo? Non ci attendiamo niente di particolare, è il nostro allenatore: Abbiamo fatto grandi partite e qualche partita meno buona, è molto difficile e complicato avere continuità giocando ogni tre giorni. Noi Abbiamo fiducia in lui, oggi è una finale e cercheremo di vincerla”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, parlando a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro il Napoli valevole per la Supercoppa Italiana 2020 che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “Abbiamo recuperato Cuadrado, siamo contenti perché è un giocatore molto importante per noi – ha proseguito il dirigente bianconero ai microfoni della Rai – Ronaldo? Quello che ci dà sempre ogni giorno, il suo ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 gennaio 2021) “? Non ci attendiamo niente di particolare, è ilfatto grandi partite e qualche partita meno buona, è molto difficile e complicato avere continuità giocando ogni tre giorni. Noiin lui, oggi è una finale e cercheremo di vincerla”. Lo ha dichiarato il direttore sportivo della, Fabio, parlando a pochi minuti dal fischio d’inizio del match contro ilvalevole per la Supercoppa Italiana 2020 che si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia. “recuperato Cuadrado, siamo contenti perché è un giocatore molto importante per noi – ha proseguito il dirigente bianconero ai microfoni della Rai – Ronaldo? Quello che ci dà sempre ogni giorno, il suo ...

