Belen Rodriguez conferma la gravidanza? Quel dettaglio non lascia dubbi

Leggi su instanews

(Di mercoledì 20 gennaio 2021)hato la nuovacon l’hairstylist Antonino Spinalbese?nel suo nuovo post su Instagram sembrare tutti i sospetti dei fan. Fonte: profilo Instagram della, tanto per cambiare, è finita di nuovo al centro del gossip. Il motivo? Recenti indiscrezioni vedrebbero la bella modella argentina diventare mamma per la seconda volta. Il fortunato sarebbe il suo nuovo compagno, Antonino Spinalbese. Non è di certo un mistero che l’ex di Stefano De Martino abbia trovato la felicità al fianco del giovane hairstylist e non ha mai nascosto di provare per lui un forte sentimento che non riusciva a percepire da tanto tempo ormai, ma non si è mai sbilanciata ...