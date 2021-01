Kena | Bridge of Spirits per PS5 sfrutterà appieno le feature di DualSense nelle fasi di combattimento

(Di martedì 19 gennaio 2021) Quando Sony ha finalmente rivelato PS5 l'anno scorso, ha mostrato molti giochi diversi e interessanti comeof. Il titolo doveva essere lanciato insieme alla nuova console, ma come avrete visto non è stato così. Tuttavia, ora abbiamo qualche dettaglio in più sul gioco e su come utilizzerà ildi PS5. Anche se non abbiamo visto molto dalla presentazione di, gli sviluppatori ci hanno tenuto aggiornati con maggiori dettagli. In un'intervista con Official PlayStation Magazine (febbraio 2021), il co-fondatore di Ember Lab, Mike Grier, ha parlato di come il gioco utilizzerà il, in particolaredi. Leggi altro...

When Sony finally pulled back the curtain on the PS5 last year, it showed off a lot of different games. One that seemed to catch a lot of eyes was Kena: Bridge of Spirits, an indie action game with ...Sconcertante novità riguardo a Sony PS5, relative alle esclusive in arrivo. La casa ritira le date di uscita, gli sviluppi rimangono incerti Qualche giorno fa, durante il CES 2021, sono arrivate impor ...