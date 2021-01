David Rossi | “indagini con carenze | ma nessun reato” | le motivazioni del gip sull’archiviazione dell’inchiesta sui festini a luci rosse

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 gennaio 2021) Nellesulla morte di, pur “caratterizzate da alcune”, non si riscontrano “gli elementi costitutivi del” di abuso d’ufficio, “né, tanto meno, il dolo intenzionale” richiesto dal codice. Lo scrive il giudice per lepreliminari di Genova, Franca Borzone, motivando l’archiviazione del procedimento per abuso d’ufficio e favoreggiamento della prostituzione aperto dopo le rivelazioni alle Iene dell’ex sindaco di Siena Pierluigi Piccini. Il quale, ricorda l’ordinanza, “aveva riferito di una storia parallela, mai emersa”, in cui erano coinvolti vari soggetti, compresi “i magistrati senesi”, che avevano partecipato a “a base di cocaina”, ragion per cui le ombre sul decesso del capo della comunicazione del Monte dei Paschi – ...