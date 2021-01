Olimpiadi Tokyo 2020, metà degli atleti alle cerimonie di apertura e chiusura (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quest’oggi gli organizzatori delle Olimpiadi di Tokyo hanno annunciato che, con ogni probabilità, il numero di atleti presenti alle cerimonie di apertura e chiusura sarà ridotto causa coronavirus: “Per garantire la sicurezza e l’incolumità degli atleti e per semplificare le operazioni, riteniamo che sia necessario riconsiderare il numero di partecipanti alle cerimonie di apertura e chiusura”, hanno affermato gli organizzatori. Secondo il quotidiano Yomiuri Shimbun si preannuncia una drastica riduzione, fino al 50% dei circa 11mila atleti che parteciperanno ai Giochi. Ovviamente la questione è ancora discussa in seno al CIO, dato che molto dipenderà ... Leggi su sportface (Di lunedì 18 gennaio 2021) Quest’oggi gli organizzatori delledihanno annunciato che, con ogni probabilità, il numero dipresentidisarà ridotto causa coronavirus: “Per garantire la sicurezza e l’incolumitàe per semplificare le operazioni, riteniamo che sia necessario riconsiderare il numero di partecipantidi”, hanno affermato gli organizzatori. Secondo il quotidiano Yomiuri Shimbun si preannuncia una drastica riduzione, fino al 50% dei circa 11milache parteciperanno ai Giochi. Ovviamente la questione è ancora discussa in seno al CIO, dato che molto dipenderà ...

