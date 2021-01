Long Covid | “Noi | negativi ma non guariti tra stanchezza cronica | insonnia e vuoti di memoria”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 gennaio 2021) “La psicologa me lo ha detto, è come essere reduci di guerra”. Antonella Lodetti, 61 anni, è medico di base a Treviolo. Ha vissuto in prima linea i mesi più bui dell’emergenza, si è ammalata e ha visto mancare a causa del virus diversi colleghi, compreso il dottor Gianbattista Perego, suo cugino. “Non mi vergogno a dirlo, sono seguita e mi è stato diagnosticato un disturbo post-traumatico da stress. Capita che di notte mi svegli all’improvviso. Nella testa sento ancora le sirene delle ambulanze suonare e il cellulare squillare, come capitava in quei giorni di marzo”. Mauro Vigentini, 38 anni, di Pontirolo Nuovo, fa il consulente finanziario. Tra i tanti strascichi del, ce n’è uno che lo prova particolarmente. “In quindici anni di lavoro – dice – non ho mai perso un appuntamento. Negli ultimi mesi ne ho dimenticati sette o otto. Non riesco a spiegarmelo”. E ancora ...