Rom a Giugliano, basta con gli scaricabarile (Di domenica 17 gennaio 2021) Se volete ingraziarvi un bimbo che piange offritegli Coca-Cola e patatine. Se volete conquistare un popolo arrabbiato sparate a zero sui Rom. In entrambi i casi avrete ottenuto lo scopo. Il bambino non avrà più fame, così come le persone sceglieranno di votarvi. La Coca-Cola e le patatine fritte però non nutrono ma ingrassano. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 17 gennaio 2021) Se volete ingraziarvi un bimbo che piange offritegli Coca-Cola e patatine. Se volete conquistare un popolo arrabbiato sparate a zero sui Rom. In entrambi i casi avrete ottenuto lo scopo. Il bambino non avrà più fame, così come le persone sceglieranno di votarvi. La Coca-Cola e le patatine fritte però non nutrono ma ingrassano. Il L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

zazoomblog : Progetto per rom di Giugliano Liccardo (centrodestra): “Chiederò confronto con il consiglio comunale” - #Progetto… - Napoliflash24 : La Regione attiva percorso di inclusione per i Rom di Giugliano - - RedazioneTvcity : Campania: al via percorso di inclusione per i rom di Giugliano - - Notiziedi_it : Giunta Regionale, ok a percorso di inclusione per popolazioni Rom di Giugliano - Notiziedi_it : Al via percorso di inclusione per i Rom di Giugliano -

Ultime Notizie dalla rete : Rom Giugliano Rom a Giugliano, basta con gli scaricabarile Teleclubitalia Progetto Abramo, Nonno (FDI): “finanziare interventi per campani, non mancette per le solite cooperative”

Progetto Abramo, Nonno (FDI): "finanziare interventi per campani, non mancette per le solite cooperative" - La Torre 1905 - Politica ...

Progetto integrazione rom a Giugliano, Luigi Guarino: “Il centrodestra onori impegno preso coi cittadini”

Ancora una volta si nasconde la polvere sotto il tappeto pensando di risolvere il problema facendo arrivare soldi a chissà chi, forse i soliti che sui rom hanno sempre lucrato ...

Progetto Abramo, Nonno (FDI): "finanziare interventi per campani, non mancette per le solite cooperative" - La Torre 1905 - Politica ...Ancora una volta si nasconde la polvere sotto il tappeto pensando di risolvere il problema facendo arrivare soldi a chissà chi, forse i soliti che sui rom hanno sempre lucrato ...