Sul Governo nessun pregiudizio, ma chiedo impegni concreti (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono stato espulso dal Movimento 5 stelle e dalla maggioranza che allora sosteneva il Governo, perché mi sono rifiutato di dare la fiducia a quello stesso Governo che approvava la vergogna dei decreti sicurezza 1 e 2; sono, quindi, interessato al merito delle questioni, non certo alle cosiddette “poltrone”. Partendo da questo presupposto, dunque, è chiaro che non pongo pregiudiziali rifiuti nei confronti di nessuno. Se Conte, o un altro nuovo Governo, sarà in grado di presentarsi al Parlamento con una efficace piattaforma programmatica che affronti concretamente i reali problemi del paese, io sarò tra quelli che gli darà fiducia. In sintesi ecco ciò che ritengo essere le priorità in questo momento: 1) Lotta al virus. Si registra ancora un numero troppo alto di contagi, al momento sono inefficaci le misure di ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 16 gennaio 2021) Sono stato espulso dal Movimento 5 stelle e dalla maggioranza che allora sosteneva il, perché mi sono rifiutato di dare la fiducia a quello stessoche approvava la vergogna dei decreti sicurezza 1 e 2; sono, quindi, interessato al merito delle questioni, non certo alle cosiddette “poltrone”. Partendo da questo presupposto, dunque, è chiaro che non pongo pregiudiziali rifiuti nei confronti dio. Se Conte, o un altro nuovo, sarà in grado di presentarsi al Parlamento con una efficace piattaforma programmatica che affronti concretamente i reali problemi del paese, io sarò tra quelli che gli darà fiducia. In sintesi ecco ciò che ritengo essere le priorità in questo momento: 1) Lotta al virus. Si registra ancora un numero troppo alto di contagi, al momento sono inefficaci le misure di ...

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - CarloCalenda : Il @pdnetwork non può pensare di uscire dalla crisi con l’aiuto di gruppetti di “responsabili”. Al di là degli hash… - repubblica : Bersani: 'Un aggettivo per Renzi? Dovrei andare sul trucido' - marinarali : RT @Piu_Europa: Un altro governo è possibile, ma solo se frena la folle corsa del debito, rimuove l’assistenzialismo grillino, pone fine al… - marie_lefevbre : RT @FrancoBechis: Pagelle scarse, assenze ripetute alle riunioni, dipendenza diretta dall'esecutivo: ecco la verità sul Comitato tecnico sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Governo Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 90 | www.governo.it Governo Vaccino Covid, medici di base: pronti a farne 500mila al giorno

(askanews) - All'indomani delle dichiarazioni del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sul coinvolgimento dei medici ... l'intenzione del governo di coinvolgere medici ...

Lombardia zona rossa, ira De Corato: "Un oltraggio"

Così all'Adnkronos dell'assessore lombardo alla Sicurezza: 'Colpire in maniera così pesante la regione più produttiva d'Italia, il cuore economico del ...

(askanews) - All'indomani delle dichiarazioni del commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, sul coinvolgimento dei medici ... l'intenzione del governo di coinvolgere medici ...Così all'Adnkronos dell'assessore lombardo alla Sicurezza: 'Colpire in maniera così pesante la regione più produttiva d'Italia, il cuore economico del ...