METEO Italia. Weekend ecco la rasoiata di Gelo Russo e neve in pianura (Di sabato 16 gennaio 2021) METEO SINO AL 21 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una massa d’aria gelida lambisce l’Italia interessando più direttamente l’Adriatico, visto che l’obiettivo principale del flusso di correnti russe sarà rappresentato dall’area balcanico-danubiana e poi la Turchia. Sono attese conseguenze ben limitate rispetto a quel che avviene sull’Europa Centro-Orientale, anche se saremo comunque coinvolti da un calo termico importante. Il raffreddamento sarà maggiore sulle aree adriatiche ed appenniniche, mentre stenterà un pochino ad espandersi con decisone verso ovest. L’impatto dell’aria fredda sarà causa di ulteriore instabilità su alcune aree del medio-basso versante adriatico e del Sud Italia, dove non mancheranno spruzzate di neve fino a quote molto basse. Il nucleo più freddo risulta ostacolato nella sua marcia verso ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 16 gennaio 2021)SINO AL 21 GENNAIO 2021, ANALISI E PREVISIONE Una massa d’aria gelida lambisce l’interessando più direttamente l’Adriatico, visto che l’obiettivo principale del flusso di correnti russe sarà rappresentato dall’area balcanico-danubiana e poi la Turchia. Sono attese conseguenze ben limitate rispetto a quel che avviene sull’Europa Centro-Orientale, anche se saremo comunque coinvolti da un calo termico importante. Il raffreddamento sarà maggiore sulle aree adriatiche ed appenniniche, mentre stenterà un pochino ad espandersi con decisone verso ovest. L’impatto dell’aria fredda sarà causa di ulteriore instabilità su alcune aree del medio-basso versante adriatico e del Sud, dove non mancheranno spruzzate difino a quote molto basse. Il nucleo più freddo risulta ostacolato nella sua marcia verso ...

