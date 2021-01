Madame feat Fibra- il mio amico: ascolta il singolo (Di sabato 16 gennaio 2021) Da ieri 15 Gennaio 2021 è uscito il nuovo singolo di Madame feat Fibra-il mio amico. L’amicizia come lotta contro le violenze e le ingiustizie. La cantante è una giovane promessa della musica, infatti sarà presente a Sanremo. Madame feat Fibra- il mio amico: il singolo quando uscirà? Madame torna con Il mio amico featuring Fabri Fibra, disponibile in radio e in digitale da oggi venerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino. Un regalo di compleanno che la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaio Madame compie 19 anni, è la più giovane artista in gara a Sanremo 2021, ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Da ieri 15 Gennaio 2021 è uscito il nuovodi-il mio. L’amicizia come lotta contro le violenze e le ingiustizie. La cantante è una giovane promessa della musica, infatti sarà presente a Sanremo.- il mio: ilquando uscirà?torna con Il miouring Fabri, disponibile in radio e in digitale da oggi venerdì 15 gennaio. Il brano è prodotto da Bias e DRD, aka Dardust, produttore e hitmaker multiplatino. Un regalo di compleanno che la cantautrice urban fa a se stessa: il 16 gennaiocompie 19 anni, è la più giovane artista in gara a Sanremo 2021, ...

MoliPietro : Madame feat Fibra- il mio amico: ascolta il singolo - 1000guerre : la casa succhia come un’ape fa con i fiori - se devi succhiarmi almeno fallo là sotto - Ri_Ghetto : @vincycernic95 Ma perché il pop in Italia è rimasto a quello degli anni 00 cioè ormai siamo oltre. Chi vedo 'pronto… - IndexmusicInfo : Madame Feat. Fabri Fibra “Il mio amico” da venerdì 15 gennaio in radio e digitale via @IndexmusicInfo… - MontiFrancy82 : @sonolamadame1 feat. @FabriFibra “Il mio amico” da venerdì 15 gennaio in radio e in digitale -