(Di sabato 16 gennaio 2021) Le autorità federali degli Stati Uniti hannoinun uomo chesui social ad unamanifestazioneinalle proteste proannunciate per domenica alla ...

RoccoPetraglia1 : RT @MediasetTgcom24: Florida, incitava a risposta armata contro sostenitori Trump: arrestato #usa - MediasetTgcom24 : Florida, incitava a risposta armata contro sostenitori Trump: arrestato #usa -

Ultime Notizie dalla rete : Florida incitava

TGCOM

Le autorità federali degli Stati Uniti hanno arrestato in Florida un uomo che incitava sui social ad una contromanifestazione armata in risposta alle proteste pro Trump annunciate per domenica alla Fl ...