Moda e cinema: anche gli stilisti guardano i cartoni (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ricordate la felpa di Bambi alla sfilata autunno inverno 2013/14 di Givenchy? Lo stilista in carica era Riccardo Tisci e i cartoni animati in passerella non erano ancora all'ordine del giorno. I cartoni animati nelle sfilate di Moda guarda le foto Da allora il mondo dei cartoon ha gradualmente popolato le collezioni dei brand, anche quelli del lusso. Solo nel primo mese del 2021 Loewe ha lanciato la collezione dedicata a My Neighbor Totoro, capolavoro di Myiazaki del 1988, Gucci ha dedicato a Doraemon la campagna per il Capodanno ...

