La musica che gira intorno: anticipazioni, ospiti e scaletta della prima puntata (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata de La musica che gira intorno (il titolo è un omaggio al brano di Ivano Fossati), il nuovo show di Fiorella Mannoia che torna sulla prima rete Rai dopo il successo di “Un, due, tre… Fiorella!”, lo show che la cantante aveva condotto nel 2017. Ma quali sono le anticipazioni (ospiti e scaletta) della prima puntata in onda dal Teatro 1 di Cinecittà World? Di seguito tutte le informazioni. anticipazioni, ospiti e scaletta “C’è musica per la testa, che fa pensare, c’è musica per il cuore, che fa emozionare, c’è ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Questa sera, venerdì 15 gennaio 2021, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda lade Lache(il titolo è un omaggio al brano di Ivano Fossati), il nuovo show di Fiorella Mannoia che torna sullarete Rai dopo il successo di “Un, due, tre… Fiorella!”, lo show che la cantante aveva condotto nel 2017. Ma quali sono lein onda dal Teatro 1 di Cinecittà World? Di seguito tutte le informazioni.“C’èper la testa, che fa pensare, c’èper il cuore, che fa emozionare, c’è ...

Tg3web : Emma Marrone e Alessandra Amoroso tornano insieme con il brano 'Pezzo di cuore', che racconta molto della loro amic… - FiorellaMannoia : Stiamo tornando, manca solo un giorno! La musica girerà intorno e, insieme a lei, tutta la mia emozione per il piac… - IlContiAndrea : #Amadeus 'Achille Lauro farà cinque quadri artistici che faranno un percorso della musica nel tempo. Abbiamo fatto… - lookupandillbe : ++ dubito del fatto che zayn si sia fatto tutte queste paranoie per scrivere due testi meravigliosi, anzi, conoscen… - illaston : RT @hinatroia: no adesso mi incazzo ma scusate se MUSA è la fata della MUSICA PERCHÉ NELLE CANZONI DEVE CANTARE SEMPRE BLOOM? MA TI LEVI D… -