La metamorfosi di Di Maio che oggi si sveglia contro l’odio verso la classe politica

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 14 gennaio 2021) Un tempo neanche troppo lontano, anche se sembra passata un’eternità, il Movimento 5 Stelle si riuniva (e riuniva il suo popolo) in piazza gridando ‘Vaffa’ all’interaitaliana. La casta, la chiamavano. Centinaia di migliaia di persone che acclamavano Beppe Grillo, Luigi Di, Alessandro Di Battista&Co. con un solo obiettivo: demolire dialetticamente (e non solo) inti della seconda Repubblica. Poi il consenso elettorale, il successo alle Politiche del 2018 e il mandato (in compartecipazione prima con la Lega, poi col Pd) per guidare il Paese. E piano piano quei Vaffa sono svaniti. El’attuale ministro degli esteri sembra essere una persona del tutto diversa da quella che solleticava il sentimento anti-politico in piazza. «Non possiamo lasciare che a prevalere siano ...