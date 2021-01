Crisi di Governo, dal Quirinale al Senato: ecco le tappe di oggi e dei prossimi giorni (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte al Quirinale Il presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto di accettazione delle dimissioni rassegnate dalla cariche istituzionali di Italia Viva che sono: la senatrice Teresa Bellanova da Ministro delle Politiche Agricole, dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio, dall’on. Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato. Conte ha dichiarato al Colle che ha “rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere.” L’Agenzia Ansa alle 12.08 scriveva “La Crisi corre, Conte non vuole dimettersi” e ancora scriveva “Finisce il ‘Conte bis’. Non basta l’apertura di Giuseppe Conte a un patto di legislatura”. “Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di Italia viva dal Governo. Si apre ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 14 gennaio 2021) Giuseppe Conte alIl presidente Sergio Mattarella ha firmato il decreto di accettazione delle dimissioni rassegnate dalla cariche istituzionali di Italia Viva che sono: la senatrice Teresa Bellanova da Ministro delle Politiche Agricole, dalla professoressa Elena Bonetti dalla carica di ministro senza portafoglio, dall’on. Ivan Scalfarotto, sottosegretario di Stato. Conte ha dichiarato al Colle che ha “rappresentato la volontà di promuovere in Parlamento l’indispensabile chiarimento politico mediante comunicazioni da rendere dinanzi alle Camere.” L’Agenzia Ansa alle 12.08 scriveva “Lacorre, Conte non vuole dimettersi” e ancora scriveva “Finisce il ‘Conte bis’. Non basta l’apertura di Giuseppe Conte a un patto di legislatura”. “Matteo Renzi annuncia le dimissioni delle ministre di Italia viva dal. Si apre ...

lauraboldrini : Ma come può Italia Viva mandare all'aria un governo in piena emergenza sanitaria ed economica? È questo di cui ha b… - nzingaretti : Da Italia Viva un errore contro l’Italia. Noi abbiamo bisogno di investimenti, lavoro, sanità, di combattere la pan… - riccardo_fra : Aprire una crisi di Governo in un momento così difficile per l’Italia è del tutto inconcepibile. I cittadini stanno… - ariaditemporale : Crisi di governo e Renzi cheffa? - jihopeilish : RT @amaricord: Tra l'assalto a Capitol Hill, una pandemia mondiale in corso, la campagna vaccinale, Renzi che apre una crisi di governo e l… -