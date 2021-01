Crisi governo, Conte: “Lavoro fino all’ultimo minuto per rafforzare coesione maggioranza” (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Auspico che tutti si possa lavorare in modo costruttivo, perché la crisi non sarebbe capita dal Paese. Sono tornato a piedi dal Quirinale e le persone ci chiedono di continuare, in una situazione così complessa e difficile per il Paese. Noi dobbiamo lavorare. Il governo può andare avanti solo con l’appoggio di tutte le forze di maggioranza”. Lo dice Giuseppe Conte, rientrando a palazzo Chigi dopo il colloquio con Sergio Mattarella. “Il governo non può andare avanti cercandi qua e là”, aggiunge. E se le ministre di Italia Viva si dimettessero, anche lui farebbe lo stesso? “Auspico che non si arrivi a questo”, risponde. Leggi su dire (Di mercoledì 13 gennaio 2021) ROMA – “Auspico che tutti si possa lavorare in modo costruttivo, perché la crisi non sarebbe capita dal Paese. Sono tornato a piedi dal Quirinale e le persone ci chiedono di continuare, in una situazione così complessa e difficile per il Paese. Noi dobbiamo lavorare. Il governo può andare avanti solo con l’appoggio di tutte le forze di maggioranza”. Lo dice Giuseppe Conte, rientrando a palazzo Chigi dopo il colloquio con Sergio Mattarella. “Il governo non può andare avanti cercandi qua e là”, aggiunge. E se le ministre di Italia Viva si dimettessero, anche lui farebbe lo stesso? “Auspico che non si arrivi a questo”, risponde.

