‘Gf Vip 5’ | Gabriele Parpiglia fa una confessione choc su Dayane Mello e rivela un retroscena che riguarda Andrea Zelletta | Natalia Paragoni e… Marco Cartasegna!

Nella nuova puntata di Casa Chi pubblicata su Instagram, Gabriele Parpiglia ha svelato nuovi e succosi retroscena sul Grande Fratello Vip 5. Il giornalista ha esordito parlando dell'ex velina Ludovica Frasca. La ragazza era stata contattata per entrare nella Casa, ma ha rifiutato in quanto è volata in America per seguire il CEO Frank Faricy, la sua nuova fiamma. Parpiglia, inoltre, ha svelato che il cuore di Dayane Mello, fuori dalla Casa, batterebbe per un'altra persona: Allegra. La ragazza è un'amica molto stretta di Carlo Beretta, il quale tempo fa era fidanzato proprio con la Mello. Infine, il giornalista ha svelato anche un'ulteriore chicca su Natalia Paragoni. La ragazza, già al centro della polemica per un presunto flirt avuto a ...

