Meteo | ultime piogge sulla penisola | nuovo peggioramento in arrivo

Leggi su inews24

(Di venerdì 8 gennaio 2021)italiana ilsarà contraddistinto dall’delle. In serata, inoltre, avremo un. Non riesce a trovare tregua l’Italia dal punto di vista, con leche continueranno a colpire il paese. Infatti leprecipitazioni colpiranno lae si sposteranno in direzione dei Balcani. Inoltre nel L'articolo proviene da Inews.it.