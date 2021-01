Gli Usa di Joe Biden guardano ad Atene. Gli equilibri delle alleanza mediterranee si spostano dalla Turchia alla Grecia (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è solo il dossier iraniano al centro delle nuove politiche Usa, dopo l’avvicendamento alla Casa Bianca. La presidenza di Joe Biden infatti si apre con un tema significativo, che avrà riverberi precisi su equilibri ed influenze in due quadranti strategici come quello euromediterraneo e quello mediorientale. La Grecia si candida ad assumere il ruolo di primo military-hub della Nato e degli Usa nel Mediterraeo orientale, spodestando la Turchia, la cui base americana di Incirlik viene depotenziata a vantaggio di Souda Bay, a Creta i cui lavori di raddoppio sono ormai prossimi per ospitare più sottomarini nucleari e fregate. Una doppia commessa nel settore aeronautico permetterà ad Atene di cambiare pelle, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 gennaio 2021) Non c’è solo il dossier iraniano al centronuove politiche Usa, dopo l’avvicendamentoCasa Bianca. La presidenza di Joeinfatti si apre con un tema significativo, che avrà riverberi precisi sued influenze in due quadranti strategici come quello euromediterraneo e quello mediorientale. Lasi candida ad assumere il ruolo di primo military-hub della Nato e degli Usa nel Mediterraeo orientale, spodestando la, la cui base americana di Incirlik viene depotenziata a vantaggio di Souda Bay, a Creta i cui lavori di raddoppio sono ormai prossimi per ospitare più sottomarini nucleari e fregate. Una doppia commessa nel settore aeronautico permetterà addi cambiare pelle, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista ...

mariocalabresi : In #Africa non esiste più la #poliomelite. Gli #Usa hanno un vicepresidente donna. Le energie rinnovabili crescono.… - riotta : Anche @Microsoft hacked nell'attacco informatico russo di fine anno contro gli Usa. Ve lo hanno minimizzato ma è mo… - clikservernet : Gli Usa di Joe Biden guardano ad Atene. Gli equilibri delle alleanza mediterranee si spostano dalla Turchia alla Gr… - Noovyis : (Gli Usa di Joe Biden guardano ad Atene. Gli equilibri delle alleanza mediterranee si spostano dalla Turchia alla G… - P_risks : RT @GeopoliticalCen: Nella mattina di oggi, nel tribunale Old Bailey di Londra, verrà presa una decisione in merito all’estradizione di Jul… -