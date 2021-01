Ritorno a scuola, la Puglia continuerà a fare scegliere ai genitori se avvalersi della DaD (Di sabato 2 gennaio 2021) "La Regione intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori), e alle loro famiglie, di scegliere la didattica a distanza anche dal 7 gennaio": lo comunica la Regione Puglia in una nota. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 2 gennaio 2021) "La Regione intende continuare a dare la possibilità agli studenti delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado (dalle elementari alle superiori), e alle loro famiglie, dila didattica a distanza anche dal 7 gennaio": lo comunica la Regionein una nota. L'articolo .

orizzontescuola : Ritorno a scuola, la Puglia continuerà a fare scegliere ai genitori se avvalersi della DaD - ninoBertolino : RT @orizzontescuola: Ritorno a scuola, Gelmini (FI): “Ennesimo fallimento del Governo. Il 50% in presenza in molte Regioni è un miraggio” h… - YJNG0TH : @G0DBANGYEDAM inauguro il mio ritorno a scuola con questa felpa AHAHA anyway costa 35 euro, basta cerchi felpa stam… - orizzontescuola : Ritorno a scuola, Gelmini (FI): “Ennesimo fallimento del Governo. Il 50% in presenza in molte Regioni è un miraggio” - Grottaglie : Francavilla Fontana, Sindaco annuncia: 'tamponi antigenici per il ritorno a Scuola' - -