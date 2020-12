In Movimento verso il futuro. Si parte dalla leadership collegiale. Gli iscritti approvato il documento degli Stati Generali. Rapporto chiaro con Rousseau e alleanze caso per caso (Di sabato 12 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria e la legge di bilancio all’orizzonte non consentono di comprendere probabilmente a dovere la portata dei risultati di ieri per il Movimento cinque stelle. Dopo gli Stati Generali quella che si è aperta è, adesso, concretamente la “Fase 2” del Movimento. Una rivoluzione per certi aspetti, che prende spunto dagli errori (perché di questo si tratta) commessi nel passato. I risultati pubblicati ieri sul blog delle stelle ai 23 quesiti aprono evidentemente una nuova era per i pentastellati. Il primo aspetto che salta agli occhi è il fatto che gli attivisti chiedono un cambio di rotta poderoso per quanto riguarda la politica locale. Al quesito “Siano previsti per i gruppi luoghi di incontro e confronto sia fisici che online” ha risposto affermativamente il 95,6% dei votanti; al quesito “Siano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 12 dicembre 2020) L’emergenza sanitaria e la legge di bilancio all’orizzonte non consentono di comprendere probabilmente a dovere la portata dei risultati di ieri per ilcinque stelle. Dopo gliquella che si è aperta è, adesso, concretamente la “Fase 2” del. Una rivoluzione per certi aspetti, che prende spunto dagli errori (perché di questo si tratta) commessi nel passato. I risultati pubblicati ieri sul blog delle stelle ai 23 quesiti aprono evidentemente una nuova era per i pentastellati. Il primo aspetto che salta agli occhi è il fatto che gli attivisti chiedono un cambio di rotta poderoso per quanto riguarda la politica locale. Al quesito “Siano previsti per i gruppi luoghi di incontro e confronto sia fisici che online” ha risposto affermativamente il 95,6% dei votanti; al quesito “Siano ...

Il ministro degli Esteri Di Maio: «Ci sono malumori nel Movimento sui progetti tagliati dal delivery plan». Caso Regeni: sul ritiro dell’ambasciatore decide tutto il governo ...

La sinistra collaborazionista sdogana i neofascisti a 5Stelle

Nicola Zingaretti e Massimo D’Alema non sono esattamente Molotov, Giggino Di Maio ha una caratura un pizzico inferiore a von Ribbentrop e ammettiamo che le vicende enormi del Pianeta verso il precipiz ...

