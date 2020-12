Confcooperative Lombardia sostiene le imprese con investimenti per 50 milioni di Euro sulla Pac

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 8 dicembre 2020) Si sta concludendo l'attuale periodo di programmazione della Pac 2014 – 2020. Ed è stato appena raggiunto in sedepea un accordo politico fra Parlamento e Stati membri che prevede che le attuali norme della Politica Agricola Comune per i pagamenti diretti e lo sviluppo rurale rimangano invariate per il periodo transitorio 2021 - 2022. Regole chiare sono fondamentali per dare agli agricoltori certezze per il futuro. Gli strumenti legati alla PAC, in particolare il PSR, permettono alleagroalimentari di avere i finanziamenti necessari per attuare progetti di sviluppo. E la cooperazione svolge un ruolo da protagonista per la loro realizzazione: nell'ambito del PSR2014 – 2020, ammonta a circa 50diil valore complessivo dei progetti realizzati dalle ...