Che Tempo Che Fa domenica 6 dicembre ospiti la ministra De Micheli, Roberto Bolle, Sabrina Ferilli (Di domenica 6 dicembre 2020) Che Tempo Che Fa domenica 6 dicembre, gli ospiti: ministra De Micheli, Sabrina Ferilli, Roberto Bolle domenica 6 dicembre su Rai 3 nuova serata all’insegna di Che Tempo Che Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il Che Tempo Che Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Tutta la trasmissione è anche in live ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 6 dicembre 2020) CheChe Fa, gliDesu Rai 3 nuova serata all’insegna di CheChe Fa e dalla “gang” di Fabio Fazio, conduttore e traghettatore delle diverse anime del programma con l’Anteprima tra le 20 e le 20.30, il CheChe Fa vero e proprio al centro e il Tavolo dalle 23:00. Accanto a Fabio Fazio le presenze fisse del programma Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato daSaviano. Tutta la trasmissione è anche in live ...

borghi_claudio : Intanto sul Corriere di domani il 'quirinalista' ci informa che chi vuole che l'Italia si sottometta al giogo del M… - borghi_claudio : @ElioLannutti Elio ma che dici? La risoluzione può solo dire si o no. E' finito il tempo degli inganni. La risoluzi… - matteosalvinimi : Senza Lega al governo anche i rimborsi per i risparmiatori veneti vanno a rilento. Con noi avevano ottenuto attenzi… - zazoomblog : Che Tempo Che Fa domenica 6 dicembre ospiti la ministra De Micheli Roberto Bolle Sabrina Ferilli - #Tempo… - EleEsse77 : RT @MarcoSanavia1: Siccome c’è vento e pioggia, questa sera davanti al supermercato non c’è il consueto africano mendicante. Esce solo con… -

Ultime Notizie dalla rete : Che Tempo Che Tempo Che Fa: ospiti di domenica 6 dicembre 2020 Spettacoli News Verissimo, Iva Zanicchi dopo il Covid. Il dolore per il fratello morto, piange anche Silvia Toffanin

Una confessione straziante, quella di Iva Zanicchi nella puntata di "Verissimo" di sabato 5 dicembre. La scoperta del Coronavirus, la ...

Vuoi essere davvero felice? Sii la prima persona a svegliarti in casa tua

Svegliarti quando il resto della famiglia dorme ti consente di fare un sacco di cose avvolta da quiete e silenzio. Pensaci ...

Una confessione straziante, quella di Iva Zanicchi nella puntata di "Verissimo" di sabato 5 dicembre. La scoperta del Coronavirus, la ...Svegliarti quando il resto della famiglia dorme ti consente di fare un sacco di cose avvolta da quiete e silenzio. Pensaci ...